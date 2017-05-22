День посадки леса в Мурманской области состоится 10 июня

22 Мая 2017 года, 15:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – По инициативе Федерального агентства лесного хозяйства с 2011 года в мае проводится Всероссийская экологическая акция «Всероссийский День посадки леса», именно 2011 год был провозглашен ООН Международным годом леса.

Уже в первый год проведения Дня силами 200 тысяч добровольцев в 60 регионах России было посажено 25 миллионов саженцев молодых деревьев на площади свыше семи тысяч гектар. Во многих лесничествах регионов страны, а также в городах и населенных пунктах 20 мая прошли субботники по посадке деревьев.

В Мурманской области в связи с особыми климатическими условиями и наличием снежного покрова центральное мероприятие по посадке сеянцев хвойных пород запланировано на 10 июня, на территории Кольского лесничества в районе 44 км лесной дороги поселка Верхнетуломский – у реки Марфа.

Кроме того, на территории региона будут проведены классные часы лесной тематики в образовательных учреждениях, на которых будут освещены правила поведения в лесу, правила санитарной и пожарной безопасности в лесах, а также распространены листовки противопожарной направленности.