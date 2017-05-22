Детский омбудсмен России Анна Кузнецова встретится с уполномоченным по правам ребенка Финляндии

22 Мая 2017 года, 15:20

ФИНЛЯНДИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Детский омбудсмен России Анна Кузнецова прибудет с двухдневным визитом в Финляндию, пишет Yle.

Анна Кузнецова в ходе своего визита встретится, в частности, с уполномоченным по правам ребенка Финляндии Туомасом Курттила, а также с финскими представителями сферы социальной защиты детей.

В Российских СМИ ранее распространялась ложная информация о деятельности финских социальных служб, которые якобы преследуют русских семей. Бывший детский омбудсмен России Павел Астахов говорил, что финские власти могут изъять детей даже у российских туристов.

Кузнецова хочет построить отношения на новой основе: она говорит, что стремится к сотрудничеству и доверию. В интервью собственному корреспонденту Yle омбудсмен также выразила надежду на то, что споры вокруг опекунства детей больше не будут обсуждаться публично в таких масштабах.

Фото: Kerstin Kronvall / Yle