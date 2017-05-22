В Мурманске состоялось открытие мотосезона

22 Мая 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 22 мая - Более 200 представителей мотоклубов и мотосообществ Мурманской области собрались в областном центре Заполярья в минувшие выходные, чтобы официально открыть сезон двухколесной техники и принять участие в традиционном мотопробеге.

Яркая экипировка и впечатляющая техника собрали много мурманчан. Жители города не только фотографировались с техникой, но и интересовались её особенностями, а владельцы байков с удовольствием рассказывали о них.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили у водителей мотоциклов все документы, необходимые для участия в пробеге, а также напомнили о соблюдении Правил дорожного движения.

Сами любители двухколесной техники, в свою очередь, сделали видеообращение через средства массовой информации к своим «коллегам» и водителям автомобилей, в котором призвали к соблюдению Правил дорожного движения, к использованию необходимой экипировки, а также к уважительному отношению ко всем, кто находится на дороге. Стоит отметить, что с начала текущего года на территории Мурманской области уже произошло 1 ДТП с участием мототранспорта, в котором 1 человек получил травмы.

От кинотеатра «Атлантика» колонна мотоциклистов в сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД проехала по центральным проспектам Мурманска и закончила движение около мемориала «Защитникам Советского Заполярья», где участники пробега возложили цветы к «вечному огню».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)