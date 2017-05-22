Корабли Северного флота «Маршал Устинов» и «Александр Отраковский» провели стрельбы в Баренцевом море

22 Мая 2017 года, 15:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» выполнили комплекс зенитных и артиллерийских стрельб в Баренцевом море. Они производились во взаимодействии с авиацией Северного флота и в ходе учения по противовоздушной обороне.

«Расчёты корабельных артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 ракетного крейсера «Маршал Устинов» выполнили боевые упражнения практическим оружием. При этом обеспечивая противовоздушную оборону отряда боевых кораблей на переходе морем, при угрозе применения средств воздушного поражения условного противника с различных высот и направлений», – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Корабли также отработали элементы совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства и провели тренировки по противодиверсионной защите кораблей на незащищенном рейде.