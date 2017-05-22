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Главная » НОВОСТИ » Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 
 
 
22 Мая 2017 года, 15:47

Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!


Многие северяне и сибиряки задумываются о смене сурового северного климата на более мягкий и комфортный. Кто-то мечтает о переезде в жаркие страны, кто-то о домике в деревне, но большинство хотело бы все же иметь благоустроенную квартиру в средней полосе и южных регионах России. Куда лучше и выгоднее переезжать, где будет комфортнее? Если сегодня вы стоите перед этим выбором, советуем рассмотреть для переезда Белгородскую область.

Белгородчина располагается в Центральном Черноземье, регионе с благоприятными экологическими и природно-климатическими условиями, а также отличается своей чистотой и высоким уровнем благоустройства. Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный регион.

Административный центр Белгородской области – город Белгород, расположенный на южной окраине Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского водохранилища, рек Везелки и Северский Донец, в 700 км к югу от Москвы. Белгород - город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономический и духовный центр Центрально-Черноземного района России. Белгород неоднократно занимал первое место по чистоте и благоустроенности среди городов РФ с населением до полумиллиона человек.

Белгород – город перспектив. Здесь создают настоящее и смело планируют будущее!

Белгород растет и развивается, здесь полным ходом идет строительство, возводятся новые жилые комплексы и кварталы, застраивается инфраструктура, большое внимание уделяется благоустройству.

Одним из привлекательных для проживания районов Белгорода является микрорайон «Новый-2».

В чем же привлекательность микрорайона «Новый-2»?

Микрорайон расположен в юго-восточной части города, в престижном районе Харьковской горы на «экологическом островке». Здесь чистейший воздух и много солнца. Вокруг микрорайона сохранена уникальная природа – хвойные и лиственные леса, рядом река Северский Донец, что, безусловно, заинтересует рыбаков. А любителей здорового образа жизни не оставит равнодушным то, что в 5 минутах ходьбы от микрорайона располагается вело-лыже-роллерная трасса «Олимпия».

Проектом застройки микрорайона «Новый-2» предусмотрено строительство жилых домов переменной этажности и таунхаусов со всеми коммуникациями и единой развитой инфраструктурой. Здесь работают детский сад, торговый центр, открытые и подземная автостоянки, предприятия бытового обслуживания и др. Активно ведется строительство современной трехэтажной школы на 500 мест. На территории школы будет построена спортивная площадка с резиновым покрытием, предусмотрен бассейн, вся прилегающая территория будет благоустроена.

Корпорация ЖБК-1 позаботилась о комплексном благоустройстве всей территории микрорайона. Микрорайон «Новый-2» выполнен в едином архитектурном стиле. Во дворах и на бульваре продуманные элементы ландшафтного дизайна, уютные детские площадки с многообразным игровым оборудованием, спортивные площадки, широкие дворовые дороги, беседки, скамейки, фонари и цветочные клумбы – всё создано для удобного и приятного спокойного или активного отдыха.

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«Новый-2» - свежий воздух, чистота и красота! Убедитесь в этом сами!

Одно из значительных преимуществ микрорайона - его транспортная доступность. В «Новый-2» можно легко доехать из любой точки города.

Все дома микрорайона возводятся по самым современным технологиям строительства, исключительно из современных, экологически чистых материалов, производства ОАО «Завод ЖБК-1».

Жилые помещения строго отвечают нормам безопасности проживания, отличаются высокой энергоэффективностью, а также соответствуют европейским стандартам благоустройства и комфортабельности. Фасады домов облицовываются цветным лицевым камнем со сроком службы до ста и более лет.

Заглянув в квартиры, можно оценить удобную планировку и качественную отделку. Входные квартирные двери – металлические, утепленные. Межкомнатные деревянные двери производятся по немецкой технологии. Энергоэффективные деревянные окна – с двойным стеклопакетом, современной фурнитурой. При отделке помещений используются качественные виниловые обои, сухие смеси, полы в квартирах – из ламинированного паркета, в местах общего пользования – керамогранит или керамическая плитка. Все материалы, применяемые в строительстве, проходят дополнительную проверку на экологичность.

Все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета электроэнергии, газа, воды, а также системой противопожарной безопасности.

Дома микрорайона обслуживает «Жилищное управление ЖБК-1», которое по праву считается лучшим предприятием города и области в сфере ЖКХ. Его заслуги неоднократно были отмечены на областном уровне.

В апреле 2017 года многоквартирному дому №15 по улице Газовиков в микрорайоне «Новый-2» было присвоено почетное звание «Дом образцового содержания».

Микрорайон «Новый-2» станет отличным решением для тех, кто хочет жить в гармонии с природой и одновременно недалеко от всех благ цивилизации.

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Из чего складывается формула комфорта?

Представьте, что ваша новая квартира будет радовать вас во всём. Просыпаясь утром, вы будете наслаждаться чудесным видом из окна, пением птиц и свежим воздухом. Вечером можно прогуляться по зеленому бульвару, любуясь разноцветным цветочным ковром благоустроенных клумб, дети могут играть в футбол на спортивном поле или кататься на горке и качелях, мамочки с колясками могут гулять по удобным тротуарным дорожкам, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом.

Экологичность, удобство проживания и комфортная среда – именно такую формулу комфорта предлагает своим жителям микрорайон «Новый-2»!

Резюме:

Покупая квартиру в другом городе, который вы ещё не знаете, советуем оценить, где территориально расположен проект, хороший ли это район, удобно ли из него добираться в любую точку города. Важно выяснить, позаботился ли застройщик о социальной и коммерческой инфраструктурах, чтобы не пришлось, например, ездить за хлебом в другой район или водить ребенка в детский сад далеко от дома.

И только вам решать, где будет ваш новый дом.

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

г. Белгород, пр. Славы,36

тел.: 8-800-10-031-10 (звонок по России бесплатный)

www.belbeton.ru

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