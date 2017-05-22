Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!

22 Мая 2017 года, 15:47

Многие северяне и сибиряки задумываются о смене сурового северного климата на более мягкий и комфортный. Кто-то мечтает о переезде в жаркие страны, кто-то о домике в деревне, но большинство хотело бы все же иметь благоустроенную квартиру в средней полосе и южных регионах России. Куда лучше и выгоднее переезжать, где будет комфортнее? Если сегодня вы стоите перед этим выбором, советуем рассмотреть для переезда Белгородскую область.

Белгородчина располагается в Центральном Черноземье, регионе с благоприятными экологическими и природно-климатическими условиями, а также отличается своей чистотой и высоким уровнем благоустройства. Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный регион.

Административный центр Белгородской области – город Белгород, расположенный на южной окраине Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского водохранилища, рек Везелки и Северский Донец, в 700 км к югу от Москвы. Белгород - город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономический и духовный центр Центрально-Черноземного района России. Белгород неоднократно занимал первое место по чистоте и благоустроенности среди городов РФ с населением до полумиллиона человек.

Белгород – город перспектив. Здесь создают настоящее и смело планируют будущее!

Белгород растет и развивается, здесь полным ходом идет строительство, возводятся новые жилые комплексы и кварталы, застраивается инфраструктура, большое внимание уделяется благоустройству.

Одним из привлекательных для проживания районов Белгорода является микрорайон «Новый-2».

В чем же привлекательность микрорайона «Новый-2»?

Микрорайон расположен в юго-восточной части города, в престижном районе Харьковской горы на «экологическом островке». Здесь чистейший воздух и много солнца. Вокруг микрорайона сохранена уникальная природа – хвойные и лиственные леса, рядом река Северский Донец, что, безусловно, заинтересует рыбаков. А любителей здорового образа жизни не оставит равнодушным то, что в 5 минутах ходьбы от микрорайона располагается вело-лыже-роллерная трасса «Олимпия».

Проектом застройки микрорайона «Новый-2» предусмотрено строительство жилых домов переменной этажности и таунхаусов со всеми коммуникациями и единой развитой инфраструктурой. Здесь работают детский сад, торговый центр, открытые и подземная автостоянки, предприятия бытового обслуживания и др. Активно ведется строительство современной трехэтажной школы на 500 мест. На территории школы будет построена спортивная площадка с резиновым покрытием, предусмотрен бассейн, вся прилегающая территория будет благоустроена.

Корпорация ЖБК-1 позаботилась о комплексном благоустройстве всей территории микрорайона. Микрорайон «Новый-2» выполнен в едином архитектурном стиле. Во дворах и на бульваре продуманные элементы ландшафтного дизайна, уютные детские площадки с многообразным игровым оборудованием, спортивные площадки, широкие дворовые дороги, беседки, скамейки, фонари и цветочные клумбы – всё создано для удобного и приятного спокойного или активного отдыха.

«Новый-2» - свежий воздух, чистота и красота! Убедитесь в этом сами!

Одно из значительных преимуществ микрорайона - его транспортная доступность. В «Новый-2» можно легко доехать из любой точки города.

Все дома микрорайона возводятся по самым современным технологиям строительства, исключительно из современных, экологически чистых материалов, производства ОАО «Завод ЖБК-1».

Жилые помещения строго отвечают нормам безопасности проживания, отличаются высокой энергоэффективностью, а также соответствуют европейским стандартам благоустройства и комфортабельности. Фасады домов облицовываются цветным лицевым камнем со сроком службы до ста и более лет.

Заглянув в квартиры, можно оценить удобную планировку и качественную отделку. Входные квартирные двери – металлические, утепленные. Межкомнатные деревянные двери производятся по немецкой технологии. Энергоэффективные деревянные окна – с двойным стеклопакетом, современной фурнитурой. При отделке помещений используются качественные виниловые обои, сухие смеси, полы в квартирах – из ламинированного паркета, в местах общего пользования – керамогранит или керамическая плитка. Все материалы, применяемые в строительстве, проходят дополнительную проверку на экологичность.

Все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета электроэнергии, газа, воды, а также системой противопожарной безопасности.

Дома микрорайона обслуживает «Жилищное управление ЖБК-1», которое по праву считается лучшим предприятием города и области в сфере ЖКХ. Его заслуги неоднократно были отмечены на областном уровне.

В апреле 2017 года многоквартирному дому №15 по улице Газовиков в микрорайоне «Новый-2» было присвоено почетное звание «Дом образцового содержания».

Микрорайон «Новый-2» станет отличным решением для тех, кто хочет жить в гармонии с природой и одновременно недалеко от всех благ цивилизации.

Из чего складывается формула комфорта?

Представьте, что ваша новая квартира будет радовать вас во всём. Просыпаясь утром, вы будете наслаждаться чудесным видом из окна, пением птиц и свежим воздухом. Вечером можно прогуляться по зеленому бульвару, любуясь разноцветным цветочным ковром благоустроенных клумб, дети могут играть в футбол на спортивном поле или кататься на горке и качелях, мамочки с колясками могут гулять по удобным тротуарным дорожкам, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом.

Экологичность, удобство проживания и комфортная среда – именно такую формулу комфорта предлагает своим жителям микрорайон «Новый-2»!

Резюме:

Покупая квартиру в другом городе, который вы ещё не знаете, советуем оценить, где территориально расположен проект, хороший ли это район, удобно ли из него добираться в любую точку города. Важно выяснить, позаботился ли застройщик о социальной и коммерческой инфраструктурах, чтобы не пришлось, например, ездить за хлебом в другой район или водить ребенка в детский сад далеко от дома.

И только вам решать, где будет ваш новый дом.

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

г. Белгород, пр. Славы,36

тел.: 8-800-10-031-10 (звонок по России бесплатный)

www.belbeton.ru