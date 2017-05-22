С июня в Мурманске начнется ремонт домов-памятников

22 Мая 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В 2017 году будут отремонтированы 30 мурманских домов, которые входят в число объектов культурного наследия. В настоящий момент для 29 из них подготовлена проектно-сметная документация. Выполнение самих работ будет производиться со следующего месяца. Первыми приступят к ремонту домов №70, 72 по проспекту Ленина. В первом случае планируется отремонтировать крышу, а во втором – фасад.

На днях сотрудники регионального оператора капитального ремонта проверили качество выполненных работ в доме №18 по этой же улице.

«Комиссия осталась довольна результатами капитального ремонта крыши. В ходе беседы с собственниками жилья было отмечено пожелание установить дополнительное ограждение на крыше для задержания схода снега», – рассказали в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, что при обследовании объектов используются квадрокоптеры. Они позволяют зафиксировать дефекты и оценить весь объем необходимых работ.