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Главная » НОВОСТИ » Популяцию редких лапландских коров пытаются возродить в Финляндии
 
 
 
 
22 Мая 2017 года, 16:28

Популяцию редких лапландских коров пытаются возродить в Финляндии


ФИНЛЯНДИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – На севере Финляндии пытаются возродить популяцию редких лапландских коров, пишет Yle.

Совместный проект Арктического центра и Центра природных ресурсов при университете Лапландии проясняет возможности переработки молока коров лапландской породы. В регионе верят, что продукты, изготовленные из него, заинтересуют как туристов, так тех, кто предпочитает отечественную продукцию.

Белые лапландские коровы по размеру меньше других пород, однако зачастую именно они становятся вожаками в стаде. Хозяйка молочной фермы в Рануа хорошо знакома со строптивым характером этих животных.

«Они очень чувствительные и требуют нежности и внимания. Практически так же, как собаки. Они ужасно привередливые и требуют особого отношения, а иначе они обижаются. Зазнайки, как раньше говорили», – рассказывает Хелена Импиё.

Если обиженная корова не дает себя доить, то вернуть ее расположение можно, например, обняв ее и погладив. Налаживанию взаимопонимания способствуют лакричные конфетки и шоколадные яйца. Молока лапландские коровы дают меньше, чем остальные, однако оно слаще и вкусней.

«Мы уже сейчас знаем, что, как и у других первичных пород, в молоке лапландских коров высокий процент жира и много протеинов. Содержание аминокислот в их молоке полезно для человека», – заявляет Пяйви Соппела, руководитель проекта Lappari.

Проект, которым руководит Соппела, ставит перед собой цель выяснить, интересует ли производителей молочных продуктов возможность изготовления сыра и йогуртов из молока лапландских коров. Производитель из Рованиеми уже загорелся идеей и изготовил из молока пробную партию мороженого.

Веру в проект, который финансируется из бюджета ЕС, поддерживает мода на продукты, произведенные в непосредственной близости, а также бум на путешествия в Лапландию. Главным мотивом, однако, все-таки является беспокойство за породу, которая находится на грани исчезновения. Лапландских коров осталось меньше 200.

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