Лица, планирующие совершить Хадж, должны сделать необходимые прививки

22 Мая 2017 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области сформировало необходимые требования, предъявляемые участникам Хаджа.

Хадж – это паломничество, связанное с посещением мусульманами Мекки и её окрестностей в определённое время.

Каждый паломник обязан предъявить сертификат, заверенный органами здравоохранения России о прививке против менингита. Прививка должна быть сделана не менее чем за 10 дней и не более чем за три года до въезда в Саудовскую Аравию четырехкомпонентной вакциной ACYW. Также паломник должен быть вакцинирован от сезонного гриппа.

Для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний в зарубежных странах нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития болезни.

Фото: Global Look Press