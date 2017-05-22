Для разлившейся Росты сделали искусственное русло

22 Мая 2017 года, 16:57

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Ситуация с паводковыми водами реки Роста находится под контролем, заявил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Ранее стало известно, что Роста затопила район промзоны на улице Промышленной. Сысоев сообщил, что часть русла реки с 1981 года находится в подземном коллекторе. В этом году из-за рекордного количества снега паводок был сильнее обычно, талая вода, стекающая с сопок, подмыла и частично разрушила подземное русло Росты.

«На прошлой неделе была создана специальная рабочая группа, которая занимается этой проблемой. Сейчас проложено искусственное русло по поверхности земли, что позволило отобрать воду в большом объеме, поэтому проблемы с подтоплением промзоны я сегодня не вижу. Уровень воды уже не растет, он стабилен, за ночь даже немного упал», – сказал глава администрации.

В Мурманске есть еще четыре адреса, где имеются проблемы с подтоплением, отметил Андрей Сысоев. У каждого участка своя проблематика, но связано все с большим объемом растаявшего снега.

«В этом году с улиц города вывезено в два раза больше снега, чем обычно. Но есть такие участки, где вывезти снег мы не можем – сопки и зеленые зоны. Ливневая канализация, в свою очередь, рассчитана на фиксированный объем воды, она просто не справляется с нынешней ситуацией», – объяснил глава администрации.

Сысоев также рассказал, что администрация в марте приняла постановление «О мерах по пропуску паводковых вод в 2017 году», в котором были определены мероприятия, предусматривающие подготовку системы водоотвода для паводковых вод. В «Управлении дорожного хозяйства» были созданы три бригады со специальной техникой для промывки системы водоотвода и откачивания воды.