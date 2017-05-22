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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Циклон над Баренцевым морем остудит Кольский полуостров
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 07:55

Циклон над Баренцевым морем остудит Кольский полуостров


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - 23 мая и ночью 24 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на юго-востоке Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег. На севере области сильный порывистый ветер. Температура воздуха  +2+7 градусов.

На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-западный 15-17 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +2 градуса, ветер северо-западный 5-13 м/с.

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