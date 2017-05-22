Циклон над Баренцевым морем остудит Кольский полуостров

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - 23 мая и ночью 24 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на юго-востоке Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег. На севере области сильный порывистый ветер. Температура воздуха +2+7 градусов.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-западный 15-17 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +2 градуса, ветер северо-западный 5-13 м/с.