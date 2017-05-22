Атом-2017: группу террористов с квадрокоптером задержали на Кольской АЭС

23 Мая 2017 года, 08:20

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – На Кольской АЭС прошли антитеррористические учения «Атом-2017», в ходе которых выполнены мероприятия по пресечению террористического акта. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСБ России по Мурманской области.

По легенде учений в районе Кольской атомной электростанции обнаружена группа «террористов», изыскивающая возможности проникновения на ядерный объект под видом туристов, использующая «квадрокоптер».

«Руководителем оперативного штаба в Мурманской области принято решение о проведении поисковых мероприятий, в результате которых «террористы» были обнаружены и обезврежены», - сообщили агентству.

В ходе учения оперативным штабом были отработаны мероприятия пресечения теракта на ядерном объекте, а также по взаимодействию соответствующих служб, структур и организаций.