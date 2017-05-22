В Мурманской области хотят внедрить экобоксы для сбора опасных бытовых отходов

23 Мая 2017 года, 09:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области обсудили вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Заседание проектной группы провёл накануне вице-губернатор Евгений Никора.

В заседании приняли участие специалисты Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс». Они рассказали о проекте по возможному внедрению на территории Мурманской области системы сбора ртутьсодержащих ламп и отработанных элементов питания от населения с помощью специальных накопителей - экобоксов.

Ранее, как сообщал «Би-порт», министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил телеграмму главам регионов с предложением установить у зданий органов региональной власти пункты сбора градусников, лампочек и батареек.