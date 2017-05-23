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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

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Валентин Балашов:

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Главная » НОВОСТИ » Подземный источник в Полярных Зорях оказался заражён
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 10:30

Подземный источник в Полярных Зорях оказался заражён


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Родниковая вода в Полярных Зорях оказалась не пригодна для питья. Об этом сообщили в местной администрации. По сведениям главного государственного врача города, в воде были обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии.

«Это говорит о бактериологическом загрязнении данного подземного водоисточника», - сообщили в администрации и призвали граждан отказаться от использования воды из родника для питья.

Ранее стало известно о заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе. На прошлой неделе было зарегистрировано 11 случаев.

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