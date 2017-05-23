Подземный источник в Полярных Зорях оказался заражён

23 Мая 2017 года, 10:30

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Родниковая вода в Полярных Зорях оказалась не пригодна для питья. Об этом сообщили в местной администрации. По сведениям главного государственного врача города, в воде были обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии.

«Это говорит о бактериологическом загрязнении данного подземного водоисточника», - сообщили в администрации и призвали граждан отказаться от использования воды из родника для питья.

Ранее стало известно о заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе. На прошлой неделе было зарегистрировано 11 случаев.