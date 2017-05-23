Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН попали под сокращение

23 Мая 2017 года, 11:10

АПАТИТЫ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В Институте проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра проводится процедура сокращения штата научных сотрудников. Всего под оптимизацию фонда заработной платы попали семь человек. Многие будут исключены из расписания с 20 июля 2017 года.

«Мера вызвана недостаточным бюджетным финансированием, оно сокращается, и мы не в состоянии обеспечить заработной платой всех работающих», – пояснил «Би-порту» сложившуюся ситуацию врио директора ИППЭС КНЦ РАН Николай Кашулин.

В учреждении создана специальная комиссия, помимо нее к работе привлечён юрист. Бюджетное финансирование режется Москвой, в результате штат институтов не вмещается в необходимую базу бюджета. Сохранить число сотрудников себе может позволить только то руководство, что найдет дополнительный источник финансирования.

«Кашулин решает сложную проблему. Закон предусматривает процедуру сокращения, другое дело, что в ней много нюансов. Необходимо строго следить, как директор ее осуществляет», – рассказал агентству врио председателя Кольского научного центра РАН Юрий Войтеховский.

Он отметил, что в ряде институтов прошли проверки эффективности деятельности научных сотрудников, их критерии были утверждены на федеральном уровне. Оказалось, что требованиям соответствует лишь треть научных работников.

Напомним, до конца июля должна завершиться реорганизация институтов, результатом которой станет объединение учреждений в Федеральный исследовательский центр.

«Документы на объединение институтов в ФИЦ уже лежат в правительстве, мы ждем соединение всех в новую единую структуру, новое юридическое лицо», – сообщил Войтеховский.