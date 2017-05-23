В Мурманске пройдёт инвестиционная энергетическая конференция

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Инвестиционная энергетическая конференция состоится в Мурманске 24 мая. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.
Организатором конференции выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, правительство Мурманской области, ПАО «МРСК Северо-Запада». Генеральный директор последнего также выступит с приветственным словом.
Впервые подобное мероприятие состоялось в рамках выставки «СевТЭК–2016».