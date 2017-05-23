90 миллионов крон требует Россия с норвежского траулера «Remoy» задержанного в Мурманске

23 Мая 2017 года, 12:11

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Российская сторона требует с владельцев норвежского траулера «Remoy» выплатить залог в размере 90 миллионов норвежских крон. Судно было задержано 10 мая сотрудниками пограничного управления и доставлено в порт Мурманска из-за ошибок в разрешительных документах.

Напомним, траулер вёл промысел креветок в российской части Баренцева моря. По информации норвежских СМИ, разрешающие документы были выданы на вылов рыбы, что и стало причиной задержания судна и его экипажа из 17 человек.

«Мы говорим о формальной ошибке, которая должна быть решена после обращения Директората рыболовства к российским властям», – рассказал руководитель «Fiskebat» Одан Марак (Audun Maråk).

Норвегия уже заявила о том, что запрошенная сумма в десять раз превышает стоимость улова, который находится на борту «Remoy».

«Самостоятельно судовладелец не сможет справиться со сложившейся ситуацией, поэтому для диалога привлечено Министерство иностранных дел», – передает «Fiskebat».

Как стало известно «Би-порту», рассмотрением дела в отношении норвежского судна занимается Октябрьский районный суд Мурманска.