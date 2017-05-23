Полиция Североморска разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю

23 Мая 2017 года, 12:20

СЕВЕРОМОРСК/ 23 мая - МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной разыскивается пропавшая без вести Кондратюк Оксана Алексеевна, 28.02.2003 года рождения. Ее местонахождение неизвестно с 21 мая 2017 года. Ранее были уходы, состоит на учете в ПДН.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы прямые до плеч.

Была одета в куртку белого цвета с капюшоном, черные брюки, белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кондратюк Оксаны Алексеевны, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, 8 (81537) 5-15-90 (дежурная часть МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной), 4-74-71 (группа розыска), 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)