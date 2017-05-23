Следствие проверит факты нападения собак на детей в Мурманске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В МИК обсудили перспективы развития сварочного производства В МИК обсудили перспективы развития сварочного производства
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее
ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 23.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,3467
-0,9101
1 USD
Доллар США
56,4988
-0,6614
1 EUR
Евро
63,1713
-0,4766
10 NOK
Норвежских крон
67,3118
-0,6834
10 SEK
Шведских крон
64,7217
-0,4649
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

6.1 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Штормовое предупреждение объявлено по Кольскому заливу
23 Мая 2017, 11:15
Штормовое предупреждение объявлено по Кольскому заливу
Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН попали под сокращение
23 Мая 2017, 11:10
Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН попали под сокращение
На Иолитовом отроге спустят лавину
23 Мая 2017, 10:23
На Иолитовом отроге спустят лавину
В Апатитах новый прокурор
23 Мая 2017, 09:50
В Апатитах новый прокурор
 
 
 
 

Самое читаемое

Для разлившейся Росты сделали искусственное русло
22 Мая 2017, 16:57
У россиян появилась надежда на рост зарплат
22 Мая 2017, 13:47
Пять северян пострадали от клещей за два месяца
23 Мая 2017, 09:41
Оглашен приговор бывшему военнослужащему сбившего насмерть двух дорожных рабочих
22 Мая 2017, 17:20
С июня в Мурманске начнется ремонт домов-памятников
22 Мая 2017, 15:55
Житель Санкт-Петербурга похищал «Лексусы» в Петрозаводске
22 Мая 2017, 16:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Следствие проверит факты нападения собак на детей в Мурманске
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 12:49

Следствие проверит факты нападения собак на детей в Мурманске


МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по факту информации о нападении собак на двух детей в Мурманске. Оба случая были зафиксированы на прошлой неделе.

В частности в СМИ и социальных сетях сообщается, что дети пострадали от собак в разное время, но одно ли и то же было животное ещё предстоит выяснить специалистам.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.

Фото: iStock

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Дорогу на Лиинахамари размыло паводком
2.
90 миллионов крон требует Россия с норвежского траулера «Remoy» задержанного в Мурманске
3.
Штормовое предупреждение объявлено по Кольскому заливу
4.
Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН попали под сокращение
5.
Жители Мурманской области вышли на охоту за мойвой
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта