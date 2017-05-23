Следствие проверит факты нападения собак на детей в Мурманске

23 Мая 2017 года, 12:49

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по факту информации о нападении собак на двух детей в Мурманске. Оба случая были зафиксированы на прошлой неделе.

В частности в СМИ и социальных сетях сообщается, что дети пострадали от собак в разное время, но одно ли и то же было животное ещё предстоит выяснить специалистам.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.

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