Мэр Дмитрий Филиппов обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска

23 Мая 2017 года, 13:22

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Мэр Мурманска Дмитрий Филиппов на очередном заседании Совета депутатов попросил обратить внимание на проблемы города.

Зима 2016-весна 2017 показали, что город в полной мере не готов к природным катаклизмам, связанным с его расположением, заявил мэр. По его словам, нужна серьезная модернизация систем обеспечения городского хозяйства, автопарка Управления дорожного хозяйства. Кроме того, нужно привлекать на предприятие новых работников.

Еще одна проблема, на которую жалуются мурманчане – это песок и пыль. Филиппов отметил, что за прошедшую зиму на дороги было высыпано 26 тысяч кубометров пескосоляной смеси, на уборку которой сейчас также не хватает людей и техники.

«Уверен, что сегодня, если я спрошу у администрации, как долго придется убирать такое количество песка, мне ответят, что около двух месяцев. Я считаю, что при наличии техники и людей мы могли бы быстрее привести город в порядок», – подчеркнул мэр.

Глава города также обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска и заявил, что тема благоустройства должна быть приоритетной в деятельности органов местного самоуправления.

«В предыдущие годы в этом направлении работа велась, к столетию появились новые парки, скверы, фонтаны, и мурманчанам это нравится, – сказал Филиппов. – Однако их не меньше интересует состояние дворов и улиц, где они живут. Мы не можем назвать город безопасным, когда на головы жителям падают куски зданий».

В адрес городских властей поступила жесткая критика со всех сторон, продолжил мэр. Подавляющее обращение граждан связано с благоустройством и внешним видом города. На состояние Мурманска обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Раскритиковала город и Марина Ковтун.

«Понятно, что вопрос фасадов домов в значительной плоскости лежит не в полномочиях муниципалитетов, но город не должен устраняться от этих проблем, нужно вместе искать пути решения, и делать это нужно было вчера», – отметил глава Мурманска.

Филиппов также напомнил об угрозе затопления Северной котельной из-за паводковых вод реки Роста, что могло привести к отключению многих домов от отопления. Мэр порекомендовал главе администрации Андрею Сысоеву провести тщательную служебную проверку и выяснить все обстоятельства возникновения ЧС.

Кроме того, глава города посоветовал провести работу по инвентаризации детских площадок, комплексно обеспечить их содержание зимой и летом, а в рамках деятельности постоянной комиссии продолжить работу над уточнением отдельных муниципальных правовых актов для исключения коррупционных факторов.