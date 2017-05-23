«Северсталь» проводит реорганизацию рудного сегмента компании

23 Мая 2017 года, 14:12

ОЛЕНЕГОРСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний, c 1 июня 2017 года с целью повышения эффективности добычи рудного сырья и качества управленческих решений в рудном сегменте создает единое управление горно-обогатительными комбинатами «Олкон» и «Карельский окатыш».

В соответствии с этим решением предполагается создание обособленного подразделения в Оленегорске с подчинением его единому филиалу «Северсталь Менеджмента» в Костомукше. При этом юридические лица для производственных подразделений – АО «Олкон» и АО «Карельский окатыш» – будут сохранены.

«Централизация управленческих функций на горно-обогатительных комбинатах - это очередной этап внутренней оптимизации администрирования производственных процессов. Мероприятия призваны повысить эффективность обоих горнорудных активов «Северстали» за счет синергетического эффекта: повышения качества управления, стандартизации процессов и подходов, взаимного обогащения лучшими практиками. Процесс объединения будет идти постепенно и взвешенно. В связи с сохранением юридических лиц процедура уплаты налогов в региональные бюджеты останется прежней. Должности и компенсации работников производственных подразделений не изменятся. Объединение также открывает возможности для карьерного роста в укрупненной компании, перемещений между активами», - подчеркнул генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Генеральным директором АО «Олкон» и АО «Карельский окатыш» – директором филиала АО «Северсталь Менеджмент» в Костомукше станет Максим Воробьев, ранее возглавлявший «Карельский окатыш». Оперативное управление горно-обогатительными комбинатами будут осуществлять его заместители – исполнительные директора. Исполнительным директором АО «Олкон» с 1 июня будет назначен Алексей Борисов, который до настоящего времени руководил управлением геолого-маркшейдерского обеспечения компании «Северсталь».

Сергей Гнилицкий, ранее возглавлявший АО «Олкон» и имеющий большой опыт и компетенции в горном деле, в перспективе продолжит работу в объединенном филиале в качестве эксперта. Алексей Щербаков, временно исполнявший обязанности генерального директора Оленегорского ГОКа последние полгода, принял решение покинуть компанию.

В рамках централизации условия труда для коллектива «Олкона», зарплаты производственного персонала останутся прежними. Производственный план предприятия не изменится, реализация инвестиционной программы стоимостью около 1,3 млрд. рублей планируется в полном объеме.

Кроме того, сохранятся социальные инвестиции предприятия.