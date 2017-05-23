БПК «Североморск» завершил выполнение задач в Средиземном море

23 Мая 2017 года, 16:23

МИР/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполнявший задачи в Средиземном море, совершил переход Гибралтарским проливом и вышел в Атлантический океан. В Средиземном море, в составе оперативного соединения ВМФ России, корабль Северного флота выполнял задачи с конца апреля. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года с выходом из главной базы Северного флота города Североморска, экипаж БПК «Североморск» решал задачи в Средиземном море дважды. Первый раз в акваторию Средиземного моря корабль Северного флота зашел в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и действовал там в течение трёх месяцев.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

В ближайшее время экипаж противолодочного корабля Северного флота продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом дальнего похода. За время дальнего похода большой противолодочный корабль «Североморск» прошёл более 36 тысяч морских миль.