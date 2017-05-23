Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС прибыли на Северный флот для прохождения практики

23 Мая 2017 года, 14:50

СЕВЕРОМОРСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – На Северном флоте сегодня начались ежегодные практические занятия слушателей Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. Первым событием в рамках обучения стала встреча с объединенным стратегическим командованием. Собравшимся было доложено об организационно-штатной структуре Северного флота, о назначении, составе, а также решаемых задачах и возможностях сил и войск флота, о развитии военной инфраструктуры в Арктике.

«Планом практических занятий предусмотрен выход слушателей академии в море на ракетном крейсере «Маршал Устинов». В ходе морской части практических занятий они ознакомятся с элементами развертывания сил флота, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией и поиска подводной лодки. Кроме этого, слушателей познакомят с обеспечением противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море, – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга. – Будет выполнен ряд боевых упражнений с применением практического вооружения, включая ракетные, артиллерийские, зенитно-ракетные и торпедные стрельбы».

Этим практика для гостей базы Северного флота не ограничится. Они примут участие в занятиях на кораблях Кольской флотилии разнородных сил СФ, подводных сил, на базе воинских частей 45 армии ВВС и ПВО, и даже на борту авианосца «Адмирал Кузнецов». Среди прочего запланировано посещение мемориального комплекса АПЛ «К-21» и музея Военно-воздушных сил СФ.