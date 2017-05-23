Андрей Сысоев: для решения проблем Мурманска не хватает денег

23 Мая 2017 года, 15:06

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на заседании Совета депутатов ответил на критику мэра города Дмитрия Филиппова.

Напомним, сегодня глава города обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска. В частности, он отметил нехватку снегоуборочной техники, неотремонтированные фасады домов и затопление Северной котельной паводковыми водами реки Роста.

Андрей Сысоев отметил, что главной проблемой является нехватка бюджетных средств. Он напомнил, что в декабре при формировании бюджета на 2017 год никто не предложил его изменить, хотя «все уже понимали, что город находится в непростой ситуации».

«Что касается модернизации УДХ: 135 млн – тот минимум, который сегодня нужно найти для решения части проблем, которые появились у нас в этот непростой сезон. По расчетам Фонда капитального ремонта, для начала работ по фасадам нужно 550 млн. У города есть полмиллиарда? А чтобы город мог нормативно ремонтировать дороги, нужно 1 млрд 300 млн. Всего 2 млрд – это половина собственных доходов Мурманска», – рассказал Сысоев.

Ответил он и на претензии о ситуации на Северной котельной, подчеркнув, что правильнее будет назвать ее «ситуацией на улице Промышленная». Он напомнил, что часть русла Росты спрятали под землю еще в 1981 году. В этом году с улиц города было вывезено в два раза больше снега, но с сопок, откуда берет истоки Роста, снег никто не убирал. Талые воды размыли коллектор, гидрологическая связь между участками реки была разрушена.

«Как отреагировала администрация? Администрация за четыре дня, по сути, ситуацию разрулила, потому что городские службы даже к таким случаям готовы, – сказал Сысоев. – Да, не поспали четыре дня, привлекли дополнительную технику, но ситуацию решили. И ни одна организация, за которую отвечает город, не пострадала».

Кроме того, глава администрации рассказал, что город начал заниматься фасадами домов еще в 2014 году, параллельно ведя подготовку к столетию Мурманска.

«Нас упрекают: чем мы три года занимались? А мы год обследовали фасады и два года судились с Управляющими компаниями. Город выиграл 109 судов с УК для приведения фасадов в порядок. Это 55 судов в год, один суд в неделю. Говорить, что администрация в пределах своих полномочий ничего не делала, мягко говоря, неправильно», – заявил Сысоев.