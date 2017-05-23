Мурманский автовокзал получил очередной отказ

23 Мая 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Арбитражный суд полностью отказал в иске ООО «Мурманский автовокзал», который не смог доказать, что обладает преимуществом на право выкупа помещения на улице Коминтерна.

Напомним, в апреле прошлого года Общество объявило о прекращении деятельности. В качестве причины указав требование городского комитета имущественных отношений освободить занимаемые квадратные метры.

По закону предоставлять под аренду без проведения торгов можно только помещения до 20 квадратных метров, при этом площадь бывшего автовокзала составляет 659 квадратных метров. В соответствии с законодательством в 2005 году комитетом был заключен договор аренды, и поскольку раньше законом не предусматривалось особых требований к процедуре предоставления, договор был заключен без торгов. Его срок истекал 31 декабря 2015 года.

«Мурманский автовокзал» надеялся на предоставление муниципальной преференции и дважды обращался в УФАС, где получал отказ.

«Это проблемы в плоскости министерства транспорта. Антимонопольная служба считает, что законных оснований для дачи такого преимущества не было. Ситуация была проанализирована еще в январе 2016 года, и наша служба никаким образом не нарушает ни права граждан, ни права хозсубъектов, которые просто должны знать свои возможности», – объяснила тогда подобное решение руководитель регионального ФАС Светлана Чеченина.