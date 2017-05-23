Школьник награжден благодарственным письмом за помощь пострадавшим в ДТП в центре Мурманска

23 Мая 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня перед началом заседания Совета депутатов мэр Мурманска Дмитрий Филиппов вручил школьнику Сергею Богме благодарственное письмо и ценный подарок за мужество и самоотверженность.

Молодой человек, ученик 10«Б» класса школы №49, стал свидетелем массового ДТП, которое произошло 7 мая в центре Мурманска. Он помог оказать грамотную медицинскую помощь пострадавшим.

«Сергей один из первых стал быстро и чётко оказывать помощь пострадавшим. По оценке медиков, его действия были грамотными и профессиональными. Отдельное спасибо хочу сказать маме Сергея за то, что воспитала такого сына, это замечательный пример для юных мурманчан, – отметил Филиппов.