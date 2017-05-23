Мэр Мурманска отчитался о своей деятельности за 2016 год

23 Мая 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня на очередном заседании Совета депутатов мэр Мурманска Дмитрий Филиппов отчитался о деятельности главы города за 2016 год.

В течение 2016 года в адрес мэра поступило 209 обращений от граждан и организаций. Большинство из них касались жилищно-коммунальной сферы, в частности, неудовлетворительной работы управляющих организаций и начисления платы за услуги ЖКХ. Одно из обращений было перенаправлено из администрации Владимиру Путину. Вопрос был решён положительно.

Филиппов также сообщил о работе Совета депутатов, постоянных комиссий и о расходах. Так, общий объём расходов на обеспечение деятельности Совета и главы города составил 55 362 800 рублей, что на 10,2% больше, чем в 2015. На мероприятия, связанные с присвоением почётных званий и знаков отличия, было потрачено 5 159 100 рублей.

Кроме того, глава Мурманска Дмитрий Филиппов рассказал о представительской деятельности. За отчетный период мэр принял участие в пяти мероприятиях международного характера.