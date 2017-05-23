Снять однокомнатную квартиру в среднем по России можно дешевле 14 тысяч рублей

23 Мая 2017 года, 18:30

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Траты аренды жилья в России по итогам первого квартала 2017 года составили 38% от зарплаты, сообщили специалисты РАНХиГС в своем мониторинге экономической ситуации, данные приводятся со ссылкой на Росстат.

Аренда становилась доступнее и в период с 2009 по 2013 год; за это время средние траты на аренду жилья снизились с 56% до 46% к зарплате, пишут «Известия». С 2006 по 2008 год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры к средней заработной плате составляла 58%, 53% и 52% соответственно.

По данным Росстата, в январе-апреле этого года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 13901 рубль в месяц, в аналогичном периоде прошлого года — 14460 рублей. Начиная с 2014 года, средняя стоимость аренды ниже 14 тысяч рублей не опускалась, минимальная стоимость была зафиксирована в январе 2014 и составила 14287 рублей.

По оценке директора компании «МИЭЛЬ-Аренда» Марии Жуковой, стоимость найма однокомнатных квартир достигла минимума — собственники не смогут дальше снижать стоимость, а повышать ее нецелесообразно.

По данным Росстата, самая высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц в период с января по апрель этого года зафиксирована в Сахалинской области — 29348 рублей в среднем по региону. В Москве средняя ежемесячная стоимость аренды составила 27824 рубля, в Ненецком автономном округе — 25772 рубля, в Чукотском автономном округе — 23452 рубля. Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Курской и Пензенской областях — 7030 рублей в месяц, в Орловской области — 7269 рублей, в республике Мордовия — 7350 рублей.

Фото: plus.google.com