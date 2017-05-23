Минобрнауки вместе с общественниками разработает порядок действий сотрудников опеки

23 Мая 2017 года, 18:50

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Министерство образования и науки разработает в этом году инструкцию по изъятию детей из семей в случае угрозы их жизни и здоровью. Как сообщила «Известиям» председатель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская, такие поручения были даны по итогам заседания совета под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

«Министерству образования поручено совместно с общественными организациями начать разработку «порядка отобрания» детей из семьи и начать разработку изменений семейного законодательства, которые позволят сделать такую меру, как лишение родительских прав, действительно крайней, — сообщила Альшанская. — Она будет использоваться, только если исчерпаны все другие меры поддержки семьи. Нельзя будет сразу подавать в суд на лишение родительских прав. Даже в серьезной ситуации первым шагом должно быть ограничение родительских прав».

Сейчас у органов опеки практически неограниченные полномочия. Если представители опеки посчитали, что есть угроза жизни и здоровью ребенка, они могут забрать его из семьи. После этого сотрудники обязаны в семидневный срок подать в суд на лишение родительских прав. Распространены случаи, когда органы опеки под угрозой иска вынуждают семьи «добровольно» поместить ребенка на временное пребывание в детдом. Часто детей забирают сотрудники полиции, если считают ребенка безнадзорным или в социальной опасности.

«Непонятно, кто и каким образом делает вывод о том, что ребенку что-то угрожает. Не предполагается вариант, что это может быть временная ситуация или произошла ошибка, — рассказала Альшанская. — Мы предлагаем разработать алгоритм изъятия детей, в котором было бы определено, как оценивается угроза ребенку, как и на каком основании принимается решение о его изъятии, как оно фиксируется. Наши предложения были приняты, Ольга Голодец согласилась с тем, что пора приступить к разработке изменений системы. Чтобы она не была репрессивной по отношению к семьям».

Директор Центра лечебной педагогики, член Совета по попечительству Анна Битова обратила внимание на то, что нынешние правила не учитывают мнение ребенка. Его спрашивают только, если он достиг десятилетнего возраста.

«Я считаю, что спрашивать надо любого ребенка, хоть трехлетнего. Надо думать в первую очередь о том, чтобы не навредить детям», — сказала она.

Директор ГБУ Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов уверен, что в первую очередь необходимо поменять правила помощи семье.

«Если ребенка приходиться отбирать у родителей из-за того, что он оказался в опасности, это означает, что органы опеки, что называется, проморгали, — считает он. — Нужно научиться помогать семье в трудной жизненной ситуации. Это важно как для семьи, так и для государства».

По его мнению, средств, которые тратятся на приемные семьи, было бы достаточно для помощи родным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.