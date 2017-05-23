Норвежский траулер «Remøy» был арестован за незаконный вылов почти 400 тонн креветок

23 Мая 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Октябрьским районным судом Мурманска на прошедшей неделе рассмотрены два ходатайства о применении залога за арестованное рыбопромысловое судно «Remøy». В пресс-службе судебной инстанции «Би-порту» сообщили, что 15 мая рассматривалось ходатайство капитана, 16 мая – ходатайство защитника, представлявшего интересы собственника судна.

«Причиной подачи в суд ходатайств послужили материалы дел об административном правонарушении в отношении капитана судна и юридического лица о вылове в исключительной экономической зоне России креветки северной в количестве 397 013 килограмм без разрешения, без выделенной квоты», – рассказала «Би-порту» представитель Октябрьского суда Инна Желонкина.

Напомним, траулер «Remøy» был арестован и доставлен в порт Мурманска, где его передали на хранение капитану судна Четил Арвик.

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено право применения уполномоченным лицом меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, в том числе в виде внесения залога за арестованное судно.

«На основании представленных материалов, с учетом мнения представителя административного органа, судом вынесены определения об удовлетворении заявленных ходатайств. Залог следует внести на депозитный счет Управления Судебного департамента в Мурманской области», – уточнила пресс-секретарь.

Однако сумму залога агентству в суде озвучить не смогли. Ранее СМИ Норвегии озвучивали цифру в 90 миллионов крон.

Решение суда в законную силу не вступило.