Мурманск: прогноз отключений на 24 мая

23 Мая 2017 года, 19:38

МУРМАНСК/ 23 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 мая.

С 23 по 25 мая – испытание теплосети на максимальную температуру от Восточной котельной - 458 домов;

С 23 по 25 мая – испытание теплосети на максимальную температуру от котельной Роста - 114 домов.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Бабикова, 1

ул. Героев Рыбачьего, 34

09.00 – 14.00 ул. Морская, 7, 11

09.00 – 16.00 ул. Ломоносова, 7 (корп. 1)

ул. Орликовой, 20, 21

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 22 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 24 МАЯ пр. Кольский, 43

С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 25 МАЯ ул. Халтурина, 1

С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 МАЯ ул. Марата, 6

ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29

ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58

ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22

09.30 – 16.00 ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20

пр. Кирова, 17

ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 13, 15

ул. Папанина, 34/25





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.