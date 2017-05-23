Ветер в Мурманской области немного ослабнет

24 Мая 2017 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - Днем 24 мая циклон с центром на юго-востоке Баренцева моря заполнится, ветер ослабеет, воздух прогреется. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха +3+8 градусов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +1 градус, ветер западный 5-11 м/с.

В центральных районах Баренцева моря наблюдается ветер северо-западный 15-17 м/с.

19-23 мая вскрылись реки юга, запада и центра области. На реках востока области и на водоёмах наблюдается ледостав с промоинами, закраинами.