Кировского предпринимателя оштрафовали за просроченную алкогольную продукцию

24 Мая 2017 года, 09:15

КИРОВСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В Кировске предпринимателя оштрафовали за реализацию алкогольной продукции с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

«Данное нарушение является существенным по своему характеру, характеризуется значительной степенью опасности и создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», - сообщили в ведомстве.

Решением Арбитражного суда Мурманской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com