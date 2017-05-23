Задолженность по зарплате с начала года выросла на 30%

24 Мая 2017 года, 09:55

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – По данным Росстата, задолженность по заработной плате только за апрель выросла на 6%, а количество людей, которым не платят вовремя - на 5 тысяч человек. Всего с 1 января по 1 мая задолженность увеличилась с 2,7 млрд до 3,8 млрд рублей, пишут «Известия».

А количество работников, перед имеются долги по зарплате, достигло 68 тысяч человек. Примерно столько людей живет, например, в Дмитрове, Чехове или Геленджике.

Проректор РАНХиГС Александр Сафонов рассказал, что рынок труда – это «отражение ситуации в экономике». Сегодня экономический рост практически отсутствует, и это отражается на возможностях предприятий, говорит Сафонов. Многие компании оказались в ситуации, когда не могут рассчитаться со своими сотрудниками.

Хуже всего с выплатой зарплаты у строителей. По данным Росстата, на 1 мая задолженность перед ними составила 1102 млн рублей (за апрель она выросла на 7%). А самый стремительный рост задолженности продемонстрировала отрасль производства текстильных изделий – в 7,7 раз. Но объем задолженности перед работниками таких предприятий небольшой – всего 7 млн рублей.

На втором месте по уровню роста задолженности – угольная промышленность. За апрель долги перед горняками увеличились в 2,4 раза и составили 205 млн рублей.

В апреле значительно выросла задолженность по зарплате перед научными исследователями и разработчиками (в 2,2 раза). В общей сложности на 1 мая она составила порядка 60 млн рублей.

По мнению Сафонова, это объясняется ограничением бюджетных расходов на выполнение госзаданий и сокращением персонала. В первую очередь учреждения рассчитываются с людьми, которых пришлось сократить, выплачивают им выходные пособия, а на зарплату работающим денег не хватает.

Задолженность по заработной плате НИИ погашают к середине года за счет дополнительных заказов, поступающих из коммерческого сектора. Также задолженность может расти и по техническим причинам. Например, средства на финансирование госзадания выделены, но еще не распределены помесячно. То есть, работники получат свои деньги, но в середине месяца.

Несмотря на рост задолженности по заработной плате, уровень безработицы в стране снижается. Как сообщает Росстат, в марте было зарегистрировано 4109 тысяч безработных, а в апреле – на 59 тысяч меньше.

Сафонов считает, что статистическое снижение безработицы на фоне растущей задолженности по зарплате и банкротства предприятий объясняется просто: многие работники числятся лишь формально.

«На сокращение экономики наш рынок труда отвечает неполной занятостью, административными отпусками, наличием формальных связей с работодателем, когда трудовая книжка лежит в отделе кадров, но человек не работает и не получает заплату», – говорит проректор РАНХиГС.

Мурманская область входит в тройку «лидеров» по размеру задолженность. За месяц она выросла на 52,7% и по состоянию на 1 мая составила 236,236,2 млн рублей. Региональные власти, однако, сообщили о сокращении задолженности на 102 млн рублей.

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