Глава карельского минприроды ушёл в отставку

24 Мая 2017 года, 10:16

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В Республике Карелия сменился глава министерства по природопользованию и экологии Виктор Чикалюк освободил своё кресло для Алексея Щепина, который пока что назначен исполняющим обязанности министра, пишет «Губернiя Daily».

В пресс-службе правительства Карелии отмечают, что у Щепина большой опыт работы в сфере охраны и защиты лесов. До настоящего момента он работал заместителем начальника Управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства.

Фото: Губернiя Daily