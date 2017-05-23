Нордавиа подготовила промокод LETO

24 Мая 2017 года, 10:30

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» за семь дней до лета подготовила новый промокод LETO.

Нужно выбрать любое из 18 летних направлений, ввести промокод LETO при покупке авиабилетов на сайте www.nordavia.ru и получить скидку 5% от тарифа.

Скидка предоставляется при оформлении авиабилетов с 24 по 28 мая этого года на регулярные рейсы Нордавиа, выполняемые с 25 мая по 31 июля 2017 года включительно.

Из Мурманска по промокоду можно отправиться в Сочи, Симферополь, Анапу и Калининград.

Скидка по промокоду не суммируется с другими скидками и не предоставляется от тарифов группы «Лайт», «Дисконт» и от трансферных тарифов.

Фото: М. Паламарчук