1000 призывников прибыли служить на Северный флот

24 Мая 2017 года, 10:51

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - На Северный флот прибыли 1000 военнослужащих по призыву. Половина из них – новобранцы из Мурманской, Архангельской областей и других регионов западной и центральной России. Остальные поступили из учебных центров Минобороны России.

«Молодое пополнение направлено для прохождения службы в соединения и части армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, а также в отдельную бригаду морской пехоты», - сообщили в министерстве обороны РФ.

Выпускники учебных центров Министерства обороны России направлены для дальнейшего прохождения службы на Кольскую флотилию разнородных сил, в воинские части армии ВВС и ПВО и соединение ракетных кораблей.

Для комплектования частей и кораблей СФ ожидается прибытие более 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных центрах Минобороны России.