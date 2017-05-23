Белоруссия нарастила поставки рыбы в Россию в 15 раз

24 Мая 2017 года, 11:37

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Белорусские поставщики отгрузили в Россию рекордный объем рыбы по итогам первого квартала этого года — в 15 раз больше, чем за аналогичный прошлогодний период, пишут «Известия».

По итогам первого квартала этого года Белоруссия поставила в Россию 2,3 тысячи тонн рыбы на $4,4 млн (около 260 млн рублей), такие данные приводит Белстат. В первом квартале прошлого года белорусский экспорт составил 156 тонн на $339 тыс. (25 млн рублей). Квартальные поставки этого года соответствуют годовому объему за весь 2016. Тогда экспорт за год составил также 2,3 тысячи тонн на $4,5 млн (301 млн рублей).

В основном Белоруссия поставляет мороженую рыбу. Рост экспорта наблюдается по скумбрии, сельди и лососю. Из 2,3 тысяч тонн поставленной рыбы 1,2 тысячи тонн — поставки скумбрии на $2,5 млн (около 147 млн рублей). В первом квартале прошлого года Белоруссия вообще не отправляла эту рыбу в Россию. Сельдь поставили в объеме 1 тысяча тонн на сумму $1,7 млн (чуть меньше 100 млн рублей). По сравнению с первым кварталом 2016 года поставки сельди выросли в 10 раз. По лососю объемы увеличились в пять раз — поставили 91тонн на $117,4 тысяч (7 млн рублей).

Белорусские поставщики пробуют отправлять на российский рынок и более экзотичные продукты, например моллюсков; открылся белорусский экспорт осьминогов, также поставляются каракатица, кальмары и угорь, но пока объемы этих поставок незначительны.

На фоне роста экспорта в Россию увеличиваются поставки рыбы в Белоруссию из стран Евросоюза, Норвегии и Исландии. Поставки из Финляндии в первом квартале этого года выросли на 74% (по стоимости в 2,5 раза) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, из Германии — на 64% (по стоимости в восемь раз), Нидерландов — на 21%, Дании — на 15%. Поставки из Исландии выросли на треть, из Норвегии — на 13%.

Сотрудники Россельхознадзора проверяют белорусские предприятия, чтобы предотвратить поставки некачественной или вредной продукции на российский рынок. В частности, после проверок Россельхознадзора был запрещен ввоз в Россию продукции с белорусских предприятий ООО «Камчатская рыба» (Гродненская область), ООО «Розовый кит» (Минская область) и ЗАО «Мера Голд» (Гомельская область).

Фото: РИА НОВОСТИ/Игорь Зарембо