Олегу Жданову возместят моральный вред за уголовное преследование

24 Мая 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд вынес определение по делу Олега Жданова. Он оставил без изменения решение Октябрьского суда о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование. В пресс-службе районного суда «Би-порту» не смогли назвать точную сумму, которую теперь получит Жданов в качестве компенсации, поскольку материалы еще не были возвращены после рассмотрения. При этом по информации «Би-порта», речь может идти о сумме более 500 тысяч рублей.

«Судебный акт оставлен без изменения, и дело будет обращено к исполнению после возвращения», – рассказала «Би-порту» пресс-секретарь Октябрьского суда Инна Желонкина.