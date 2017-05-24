С понедельника в Полярных Зорях отключат отопление

24 Мая 2017 года, 12:00

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Отопительный сезон в Полярных Зорях завершится 29 мая. Об этом сообщили в администрации города. Отопление и в жилых домах, и в социальных учреждениях будет отключено ровно в полночь.

«На летний период запланированы испытания тепловых сетей, на время которых будет прекращена подача горячей воды», - говорится в сообщении.

В Полярных Зорях и в Зашейке горячую воду отключат с 29 мая по 1 июня, с 13 июня по 25 июня. Испытания тепловых сетей отопления пройдут 31 мая, 1 июня и 14 июня.