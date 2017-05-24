Прокуратура: Мурманск был не готов к паводку

24 Мая 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратурой Ленинского округа проводится проверка исполнения требований федерального законодательства в связи с подтоплением котельной «Северная». В ходе проверки был выявлен ряд нарушений в деятельности ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Установлено, что в соответствии с постановлением администрации Мурманска Управление должно было подготовить водоотводную систему и сооружения инженерной защиты для пропуска паводковых вод, а также обеспечить в паводковый период готовность сил и материальных средств для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий.

Названным постановлением за учреждением закреплена, в том числе, смотровая камера по улице Промышленной в Мурманске. Как установила проверка, камера долгое время была засорена грунтом и мусором, доступ к ней затруднён. УДХ ее не очищало. Плохое содержание системы ливневого водоотведения и привело к подтоплению котельной.

Для устранения нарушений и недопущения их впредь в адрес учредителя УДХ – Комитета по развитию городского хозяйства внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры округа. Проверка исполнения требований законодательства при содержании системы ливневого водоотведения в районе котельной продолжается.

Вчера во время заседания Совета депутатов мэр Дмитрий Филиппов обратил внимание на проблемы Мурманска, в том числе ситуацию с подтоплением котельной, и порекомендовал главе администрации Андрею Сысоеву провести проверку и выяснить все обстоятельства возникновения ЧС. Сысоев ответил, что администрация за четыре дня разрешила ситуацию, «потому что городские службы даже к таким случаям готовы».