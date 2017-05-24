Вторая Мурманская инвестиционная энергетическая конференция прошла в Мурманске

24 Мая 2017 года, 12:50

МУРМАНСКА/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - 24 мая 2017 года в столице Заполярья прошла вторая Мурманская инвестиционная энергетическая конференция. В числе организаторов - аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительство Мурманской области и ПАО «МРСК Северо-Запада».

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин особо отметил важность Мурманской области для энергокомпании в части развития схем технологического присоединения к сети. Он сделал акцент на высокой инвестиционной привлекательности региона, что означает, в том числе и необходимость дальнейшей активной работы для энергетиков по повышению доступности к сети и сокращению сроков присоединения к ней.

ПАО «МРСК Северо-Запада» совместно с Полномочным представительством Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе продолжает масштабный проект Региональных инвестиционных энергетических конференций, стартовавший в 2015 году в Псковской области.

Энергетическая конференция призвана скоординировать планы всех заинтересованных сторон, чтобы бизнес получил качественный и приемлемый по стоимости доступ к сетям, энергокомпания - четкий план развития сетевой инфраструктуры, а регион в целом стал более привлекательным для притока инвестиций.

На региональных инвестиционных энергетических конференциях, которые прошли в течение последних полутора лет в регионах Северо-Западного федерального округа, более 100 инвесторов договорились с МРСК Северо-Запада о взаимовыгодном развитии своих проектов. 14 ноября 2016 года в Мурманске впервые состоялась региональная инвестиционная энергетическая конференция. Было заключено 12 соглашений на общую мощность 41 мегаватт.