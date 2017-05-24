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Главная » НОВОСТИ » Медведь вышел на дорогу в Оленегорске
 
 
 
 
24 Мая 2017 года, 12:55

Медведь вышел на дорогу в Оленегорске


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске медведь вышел к людям, в социальных сетях появились фотографии как животное выходит на трассу в сторону Мончегорска. С начала месяца на территории Заполярья подобные случаи участились, подобную активность связывают с тем, что зверь находится в поисках пропитания.

Начальник отдела государственного охотничьего надзора Игорь Ильин рассказал «Би-порту», что после спячки это естественный процесс.

Бурый медведь был замечен в районе Апатитов и поселка Титан. Первая встреча людей с ним состоялась еще в апреле, тогда работники местного предприятия возвращались с обеденного перерыва и сняли на видео зверя, перебегающего дорогу.

Фото: Андрей Шибаленков

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