Около 90 мероприятий войдёт в программу празднования 80-летия Мурманской области

24 Мая 2017 года, 13:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - В предварительный проект программы празднования юбилея области включено порядка 90 мероприятий. Об этом сообщили в Мурманской областной думе по итогам заседания организационного комитета. Будут организованы культурно-просветительские и спортивные, выставки, конкурсы, информационные акции, научно-практические конференции. Мероприятия пройдут в том числе в муниципальных образованиях.

Кроме того, ряд мероприятий будут вынесены за пределы региона. Например, в Совете Федерации планируется экспозиция, частью которой станет информационный блок о законодательных инициативах Мурманской области.

Кроме того, на заседании оргкомитета был представлен бренд-бук 80-летия с логотипом и вариантами слоганов.