Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее
 
 

Видеоновости16+

В Кировске обрушилась 80-метровая кирпичная труба
 
 
 
 

Курсы валют 24.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,4426
0,0959
1 USD
Доллар США
56,5552
0,0564
1 EUR
Евро
63,6189
0,4476
10 NOK
Норвежских крон
67,9497
0,6379
10 SEK
Шведских крон
65,3379
0,6162
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.8 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто
24 Мая 2017, 13:50
Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто
С понедельника в Полярных Зорях отключат отопление
24 Мая 2017, 12:00
С понедельника в Полярных Зорях отключат отопление
Нордавиа подготовила промокод LETO
24 Мая 2017, 10:30
Нордавиа подготовила промокод LETO
Задолженность по зарплате с начала года выросла на 30%
24 Мая 2017, 09:55
Задолженность по зарплате с начала года выросла на 30%
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманский автовокзал получил очередной отказ
23 Мая 2017, 16:30
Школьник награжден благодарственным письмом за помощь пострадавшим в ДТП в центре Мурманска
23 Мая 2017, 17:30
Андрей Сысоев: для решения проблем Мурманска не хватает денег
23 Мая 2017, 15:06
Норвежский траулер «Remøy» был арестован за незаконный вылов почти 400 тонн креветок
23 Мая 2017, 17:10
Мэр Мурманска отчитался о своей деятельности за 2016 год
23 Мая 2017, 16:50
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску разыскивает очевидцев ДТП
23 Мая 2017, 15:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто
 
 
 
 
24 Мая 2017 года, 13:50

Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодняшняя Мурманская инвестиционная энергетическая конференция подчеркивает, что начать какой-то проект в Мурманской области просто, отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

«Правительство региона делает все, чтобы условия жизни в крупных и малых городах были одинаково комфортны, в том числе упрощаем доступ к присоединению к электрическим сетям. Мы стараемся сделать так, чтобы условия ведения, развития и начала бизнеса также были одинаково комфортны. Сегодняшней конференцией мы стараемся подчеркнуть, что начать какой-то проект в регионе просто. Это касается и выделения земельных участков, и подключения к электросетям», – сказал Никора.

Вице-губернатор отметил, что упрощается работа бизнеса, а упрощение работы бизнеса – это повышение качества жизни людей, поскольку «бизнес сам себе зарабатывает деньги и дает новые услуги, товары и продукты для жителей».

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин подчеркнул, что компания готова в любом районе и для любого предпринимателя подобрать такие условия, чтобы и цена была самой оптимальной, и сроки были минимальные.

«Год назад предпринимателю нужно было минимум три визита и 30 дней от момента подачи заявки до получения пакета документов, – отметил Летягин. – Сегодня мы говорим, что к концу 2017 года не надо будет, с учетом электронно-цифровой подписи, ходить в офисы. Пакет документов можно будет получить в личном кабинете в течение 10 дней».

Гендиректор МРСК считает, что сокращение сроков в три раза и получение понятного пакета документов, а также отсутствие очередей будут инициировать и побуждать к открытию бизнеса. Никора, в свою очередь, напомнил, что для предпринимателей формируется обратная связь, и теперь они могут получать консультационную помощь и поддержку.

«Есть гибкий механизм предпринимательской поддержки, используются и федеральные, и региональные меры поддержки. Важно, чтобы наши коллеги в муниципалитетах понимали, что каждое маленькое предприятие – кафе, мини-отель – это новые рабочие места, новые налоги», – сообщил заместитель губернатора.

На региональных инвестиционных энергетических конференциях, которые прошли в течение последних полутора лет в регионах Северо-Западного федерального округа, более 100 инвесторов договорились с МРСК Северо-Запада о взаимовыгодном развитии своих проектов. 14 ноября 2016 года в Мурманске впервые состоялась такая конференция. Было заключено 12 соглашений на общую мощность 41 мегаватт. В этот раз соглашений было пять.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Электросети Зареченска и Варзуги могут быть переданы на баланс Колэнерго
2.
Аварию на мурманской подстанции обсудят на специальном заседании
3.
В Мурманске пройдет Инвест-сессия: инвестиционная энергетическая ярмарка Мурманской области
4.
«МРСК Северо-Запада» получило паспорт готовности к работе в период максимума нагрузок
5.
До конца года МРСК Северо-Запада проведет инвестиционные энергетические ярмарки в четырех регионах СЗФО
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "27863" ["channel"]=> string(22) "/news/item/201355.html" ["comment"]=> string(433) "Конечно просто, если у тебя есть капитал, знания и знакомства, а для человека с идеей, но без капитала и знакомств максимум это бизнес на грани выживания с постоянной занятостью, нервами и проверками с доходом до 50000 рублей в месяц на всех." ["date"]=> string(19) "2017-05-24 14:57:42" ["autor"]=> string(12) "Андрей" ["email"]=> string(12) "otr@mrb51.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(10) "78.36.7.57" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:67463336" } }
  • Конечно просто, если у тебя есть капитал, знания и знакомства, а для человека с идеей, но без капитала и знакомств максимум это бизнес на грани выживания с постоянной занятостью, нервами и проверками с доходом до 50000 рублей в месяц на всех.
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта