Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто

24 Мая 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодняшняя Мурманская инвестиционная энергетическая конференция подчеркивает, что начать какой-то проект в Мурманской области просто, отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

«Правительство региона делает все, чтобы условия жизни в крупных и малых городах были одинаково комфортны, в том числе упрощаем доступ к присоединению к электрическим сетям. Мы стараемся сделать так, чтобы условия ведения, развития и начала бизнеса также были одинаково комфортны. Сегодняшней конференцией мы стараемся подчеркнуть, что начать какой-то проект в регионе просто. Это касается и выделения земельных участков, и подключения к электросетям», – сказал Никора.

Вице-губернатор отметил, что упрощается работа бизнеса, а упрощение работы бизнеса – это повышение качества жизни людей, поскольку «бизнес сам себе зарабатывает деньги и дает новые услуги, товары и продукты для жителей».

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин подчеркнул, что компания готова в любом районе и для любого предпринимателя подобрать такие условия, чтобы и цена была самой оптимальной, и сроки были минимальные.

«Год назад предпринимателю нужно было минимум три визита и 30 дней от момента подачи заявки до получения пакета документов, – отметил Летягин. – Сегодня мы говорим, что к концу 2017 года не надо будет, с учетом электронно-цифровой подписи, ходить в офисы. Пакет документов можно будет получить в личном кабинете в течение 10 дней».

Гендиректор МРСК считает, что сокращение сроков в три раза и получение понятного пакета документов, а также отсутствие очередей будут инициировать и побуждать к открытию бизнеса. Никора, в свою очередь, напомнил, что для предпринимателей формируется обратная связь, и теперь они могут получать консультационную помощь и поддержку.

«Есть гибкий механизм предпринимательской поддержки, используются и федеральные, и региональные меры поддержки. Важно, чтобы наши коллеги в муниципалитетах понимали, что каждое маленькое предприятие – кафе, мини-отель – это новые рабочие места, новые налоги», – сообщил заместитель губернатора.

На региональных инвестиционных энергетических конференциях, которые прошли в течение последних полутора лет в регионах Северо-Западного федерального округа, более 100 инвесторов договорились с МРСК Северо-Запада о взаимовыгодном развитии своих проектов. 14 ноября 2016 года в Мурманске впервые состоялась такая конференция. Было заключено 12 соглашений на общую мощность 41 мегаватт. В этот раз соглашений было пять.