Депутат областной думы провёл приём граждан онлайн

24 Мая 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Депутат Мурманской областной думы Виктор Сайгин впервые в практике регионального парламента провёл приём граждан онлайн. Находясь в рабочей поездке в Дивноморском, он по скайпу дал разъяснения на некоторые вопросы.

Так, ветеран труда Мурманской области Надежда Реснянская обратилась с вопросом, почему ей отказывают в получении единого социального проездного билета. Когда пенсионерке исполнилось 80 лет, в выдаче ЕСПБ её отказали, поскольку с 22 мая 2017 года изменяется величина прожиточного минимума, а значит надо подсчитать размер её доходов. Приобретать единый льготный проездной билет могут лишь те пенсионеры, чье материальное обеспечение ниже или равно 2,5-кратной величине прожиточного минимума.

За время онлайн-приема к депутату обратилось семь человек по вопросам здравоохранения, переселения из районов Крайнего Севера, жилищного обслуживания домов управляющими компаниями. Часть вопросов были взяты под депутатский контроль.

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