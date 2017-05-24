В Мурманске собрали две тонны макулатуры

24 Мая 2017 года, 14:19

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Организация «Природа и молодежь» собрала две тонны макулатуры во время майского сбора.

В этот раз к сбору присоединились центр дополнительного образования «Лапландия», КолАтомЭнергоСбыт, ООО «Газпром флот», информационный интеллект-центр №25, Мурманский инженерный технический центр, Мурманский областной краеведческий музей и отделение Генерального консульства Финляндии в Мурманске.

20 мая ПиМ впервые собирал макулатуру на мероприятии «Ночь в музее» – три специализированных контейнера были набиты доверху, а на переработку отправились порядка 70 кг макулатуры.

В июле состоится еще один сбор макулатуры. Дата пока не определена.