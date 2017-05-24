Российская инфляция показала нулевой рост

24 Мая 2017 года, 16:39

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - За период с 16 по 22 мая 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала мая – 100,2%, с начала года – 101,5%.

За прошедший период цены на рыбу мороженую, консервы мясные, колбасы вареные, конфеты шоколадные, водку выросли на 0,2%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 2,6%, свинина, масло подсолнечное, сахар-песок, соль, крупа гречневая и пшено – на 0,2-0,7%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на картофель, капусту белокочанную и морковь – 4,3-5,5%, лук и яблоки – по 2,0%. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 9,7% и 6,3% соответственно.