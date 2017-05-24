Двух детей не пустили на борт самолета в Мурманске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее
 
 

Видеоновости16+

Река Роста затопила промзону в Мурманске
 
 
 
 

Курсы валют 24.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,4426
0,0959
1 USD
Доллар США
56,5552
0,0564
1 EUR
Евро
63,6189
0,4476
10 NOK
Норвежских крон
67,9497
0,6379
10 SEK
Шведских крон
65,3379
0,6162
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.8 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

«ЕвроХим» превратил Новомосковск в столицу детского хоккея
24 Мая 2017, 17:00
«ЕвроХим» превратил Новомосковск в столицу детского хоккея
Праздник «Териберская волна» пройдет в Териберке
24 Мая 2017, 16:50
Праздник «Териберская волна» пройдет в Териберке
3053 выпускника Мурманской области сдадут ЕГЭ в 2017 году
24 Мая 2017, 15:24
3053 выпускника Мурманской области сдадут ЕГЭ в 2017 году
Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто
24 Мая 2017, 13:50
Мурманская инвестиционная энергетическая конференция показывает, что начать свой бизнес в регионе просто
 
 
 
 

Самое читаемое

Олегу Жданову возместят моральный вред за уголовное преследование
24 Мая 2017, 11:50
Семь трупов собак обнаружено на выезде из Мурманска
24 Мая 2017, 10:15
Мурманск: прогноз отключений на 24 мая
23 Мая 2017, 19:38
Николаю Субботину изменили меру пресечения
24 Мая 2017, 11:08
Прокуратура: Мурманск был не готов к паводку
24 Мая 2017, 12:15
Бывший следователь в Мурманской области получил реальный срок за мошенничество
24 Мая 2017, 10:06
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Двух детей не пустили на борт самолета в Мурманске
 
 
 
 
24 Мая 2017 года, 17:10

Двух детей не пустили на борт самолета в Мурманске


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера из Мурманска в Санкт-Петербург отправился рейс SU6344 компании «Россия», на котором должны были вылететь пассажиры 9 и 15 лет. Они прошли регистрацию без сопровождения взрослых и были задержаны в зоне досмотра сотрудниками Службы авиационной безопасности. Подробности инцидента «Би-порту» рассказали в аэропорту. Оказалось, что родителями при покупке билета не были оформлены необходимые документы, включая заявление на перевозку без сопровождения. На стойке регистрации они также не уточнили, что дети летят самостоятельно.

«Агент регистрации должна потребовать у родителей документы, но она этого не сделала. Дети получили посадочные и пошли на досмотр, если бы родители не уехали к этому моменту из аэропорта, то ситуацию можно было разрешить. Когда они вернулись, времени принять детей к перевозке, не было», – рассказала «Би-порту» управляющая делами аэропорта «Мурманск» Лилия Сальникова.

В авиакомпании также подтвердили, что ситуацию можно было урегулировать быстро, окажись родители на месте.

Фото: М. Паламарчук

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
«ЕвроХим» превратил Новомосковск в столицу детского хоккея
2.
Российская инфляция показала нулевой рост
3.
Директор мурманской гостиницы продала фиктивную регистрацию двум иностранцам
4.
Выпускники мурманских школ выйдут на площадь Пять углов
5.
В Мурманске отметили День славянской письменности и культуры
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта