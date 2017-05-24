Двух детей не пустили на борт самолета в Мурманске

24 Мая 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера из Мурманска в Санкт-Петербург отправился рейс SU6344 компании «Россия», на котором должны были вылететь пассажиры 9 и 15 лет. Они прошли регистрацию без сопровождения взрослых и были задержаны в зоне досмотра сотрудниками Службы авиационной безопасности. Подробности инцидента «Би-порту» рассказали в аэропорту. Оказалось, что родителями при покупке билета не были оформлены необходимые документы, включая заявление на перевозку без сопровождения. На стойке регистрации они также не уточнили, что дети летят самостоятельно.

«Агент регистрации должна потребовать у родителей документы, но она этого не сделала. Дети получили посадочные и пошли на досмотр, если бы родители не уехали к этому моменту из аэропорта, то ситуацию можно было разрешить. Когда они вернулись, времени принять детей к перевозке, не было», – рассказала «Би-порту» управляющая делами аэропорта «Мурманск» Лилия Сальникова.

В авиакомпании также подтвердили, что ситуацию можно было урегулировать быстро, окажись родители на месте.

Фото: М. Паламарчук