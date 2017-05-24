Мурманское отделение финского консульства переезжает в новое здание

24 Мая 2017 года, 18:45

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге переезжает в новое здание. Оно будет располагаться на улице Заводской, 2, сообщили «Би-порту» в консульстве.

С 1993 года Мурманское отделение располагалось на улице Карла Маркса 25а, но уже долгие годы шли поиски нового отдельного помещения. Мурманский застройщик-компания ООО «АСМ Инвест» в сотрудничестве с финским архитектором Тимо Хелминен (Siren Arkkitehdit OY, АО « Сирен Арккитехдит») построило новое здание.

«Здание являет собой образец современной финской архитектуры. В новых помещениях представлен финский дизайн, помещения украшены предметами финского искусства,- говорит консул Пиркко Мякикоккила.

Интересным совпадением является то, что представительство Финляндии в Мурманске будет располагаться по адресу ул. Заводская, а в Хельсинки на "улице Завода", Tehtaankatu, находится Посольство России.