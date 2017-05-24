Российский моряк погиб в Баренцевом море

25 Мая 2017 года, 08:15

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – В Баренцевом море за борт краболовно-перерабатывающего судна «Атка Энтерпрайс» (порт приписки Мурманск) упал матрос 1982 года рождения. Несчастный случай произошёл ещё 21 мая во время перегрузки продукции на тральщик «Фрио Владивосток» (порт приписки Санкт-Петербург). Тело моря было обнаружено через 15 минут после падения и извлечено из воды. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительного результата не дали.

Тело погибшего передано на судно «Фрио Владивосток», которое 28 мая должно прибыть в Мурманск, пишут «Морские вести».